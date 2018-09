(Agenzia Vista) Calci (PI), 25 settembre 2018 Italia7 Incendio doloso al monte Serra, una donna in lacrime "Anche mia figlia è andata a spegnere il fuoco" Una donna è scoppiata in lacrime quando le si sono avvicinate le telecamere che volevano capire meglio cosa fosse successo. La donna ha raccontato che anche la figlia era andata a spegnere l'incendio e che la loro casa era in forte pericolo. courtesy_Italia7 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it