(Agenzia Vista) New York, 25 settembre 2018 Onu apre la 73esima sessione dell Assemblea il minuto di silenzio per Kofi Annan La 73esima Assemblea Generale dellìONU ha aperto con un minuto di silenzio in ricordo del suo settimo segretario, Kofi Annan, scomparso ad agosto di quest'anno. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev