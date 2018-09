Versace in vendita, Donatella resterà nella società, infografica

(Agenzia Vista) Milano, 24 settembre 2018 Gianni Versace S.p.A. è un'azienda milanese italiana di moda e abbigliamento, fondata nel 1978 dallo stilista Gianni Versace. Secondo alcune indiscrezioni il marchio oggi in mano all'80% della famiglia Versace sarebbe in vendita.Nessuno ancora sa con certezza chi sarà l'acquirente. I nomi che stanno girando sono quelli di Michael Kors e Tiffany. Sia Donatella che sua figlia Allegra resterebbero comunque nella società, anche con una quota. Stando a quanto si apprende la società varrebbe oggi 2 miliardi di euro. L'annuncio di un accordo per la vendita della maison di moda potrebbe già arrivare per la giornata di martedì 25 settembre Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev