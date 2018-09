(Agenzia Vista) San Giovanni Rotondo (FG), 23 settembre 2018 Manovra, Conte: "Non sia miracolosa ma coraggiosa per aiutare gli italiani" "La manovra non deve essere miracolosa ma coraggiosa, in modo che possa aiutare gli italiani". Queste le parole di Giuseppe Conte, presidente del Consiglio, durante un punto stampa in Puglia. fonte Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it