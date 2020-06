(Agenzia Vista) Bruxelles, 10 giugno 2020 Coronavirus, Dombrovskis: "Necessario trovare presto accordo su Recovery plan" "L’Europa sta emergendo dalle misure di lockdown e sta affrontando numerose sfide a causa della pandemia. Dobbiamo fare tutto il possibile per evitare danni duraturi alle nostre economie, al mercato del lavoro e alle nostre imprese. Dobbiamo preservare l’integrità del mercato unico ed evitare divergenze economiche e sociali. Per questo la Commissione Ue ha proposto Next Generation EU, un'enorme potenza di fuoco da investire nelle nostre priorità comuni e per rilanciare l’Europa. Sono contento che la riunione dei ministri di oggi si sia concentrata sul Recovery plan, in questa crisi senza precedenti il tempo è tutto e dobbiamo fare veloci progressi verso l’accordo sul pacchetto cosicché i soldi possono incominciare ad andare agli stati membri”. Le parole del vicepresidente della Commissione Ue, Valdis Dombrovskis, al termine della riunione del Consiglio Ue dei ministri dell’Economia. /Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev