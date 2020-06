Covid, Bolsonaro: "Le misure per combatterlo più dannose del virus stesso"

(Agenzia Vista) Brasilia, 10 giugno 2020 Coronavirus, Bolsonaro: "Le misure per combatterlo possono essere più dannose del virus stesso" "La possibilità di trasmissione del virus dagli asintomatici è vicina allo zero. Secondo l’Oms non c’è una prova, noi lo sappiamo, ma è un elemento importante perché tutte le procedure, tutte le osservazioni fatte dall’ tutte le osservazioni fatte dall’Oms conducono a questo. Le conseguenze delle misure che sono state adottate per combattere il virus possono causare più danni del virus stesso. Le misure di sicurezza prese dai governatori e dai sindaci possono cambiare velocemente, l’isolamento, il confinamento, la chiusura delle attività, non sono del governo federale." Così il presidente brasiliano, Jair Bolsonaro, nel corso di un incontro ministeriale sull'emergenza covid. /Facebook Bolsonaro Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev