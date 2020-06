George Floyd, Trump: "Nessun taglio di fondi alla nostra polizia"

(Agenzia Vista) Washington, 09 giugno 2020 George Floyd, Trump: "Nessun taglio di fondi o smantellamenti della nostra polizia" "Non ci sarà taglio dei fondi. Non ci sarà lo smantellamento della nostra polizia, Non ci sarà alcuna smobilitazione della nostra polizia. La nostra polizia ci ha permesso di vivere in pace e vogliamo assicurarci che al suo interno non ci siano personaggi negativi. A volte si vedono cose terribili come quelle a cui abbiamo assistito di recente ma il 99,9% di loro, diciamo il 99%, sono persone fantastiche che hanno fatto l’operazioni da record.” Le parole del presidente degli Stati Uniti nel corso di un incontro con i rappresentanti delle forze dell’ordine. / The White House Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev