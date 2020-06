(Agenzia Vista) Roma, 07 giugno 2020 In ginocchio per George Floyd, in Piazza del Popolo anche le Sardine La manifestazione contro il razzismo in piazza del Popolo. Centinaia di persone presenti con gli organizzatori che si sono preoccupati di far rispettare le distanze di sicurezza, invitando i presenti a utilizzare dispositivi di protezione individuale. Presenti in piazza anche esponenti del movimento delle Sardine tra i quali la fondatrice Jasmine Cristallo. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev