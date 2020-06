(Agenzia Vista) Roma, 05 giugno 2020 Rampelli (FdI): "Di voi non si parlerà neanche nei fumetti di Lupo Alberto" Il vicepresidente della Camera dei deputati, Fabio Rampelli, intervenendo in aula sulla fiducia al disegno di legge di conversione del decreto sulla scuola: “Sono passati dall’abbraccio con Putin agli abbracci con l’impero comunista cinese in funzione anti-Nato. Lo dico come ex ragazzo del Fronte della Gioventù che partecipò a una manifestazione contro il presidente degli Stati Uniti Bush senior a Nettuno e fu brutalmente malmenato. Alleati sì ma servi mai, di questi eventi che hanno scritto pagine gloriose nelle nostre relazioni internazionali parleranno i libri di storia. Di Conte, Di Maio e Zingaretti non ci sarà traccia neppure sui fumetti di Lupo Alberto e della gallina Marta”. Fonte Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev