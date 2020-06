Conte: "Pil tornera ai livelli del 2000, serve sforzo corale"

App e digital, grazie al Covid in testa Zoom, Netflix e Deliveroo

Roma, 4 giu. (askanews) - Nel 2019 l'Italia era al primo posto in Europa per il tasso di analfabetismo digitale. L'avvento del coronavirus ha stravolto il modo di vivere, provocando un incremento dell'utilizzo di smartphone e dunque delle app. L'Osservatorio Starting Finance Deal - società di investimenti e consulenza per startup del gruppo Starting Finance - stima che oggi l'indice di ...