(Agenzia Vista) Roma, 03 giugno 2020 George Floyd, il segretario di +Europa Della Vedova protesta davanti ambasciata Usa a Roma Il segretario di +Europa, Benedetto Della Vedova, davanti all'ambasciata Usa a Roma con un cartello con la scritta "This is not America - Black Lives Matter": "Siamo qui oggi per dire che per noi di +Europa le vite dei neri americani contano, per dire che questa non è la nostra America. L'America di un presidente che non trova, perché non cerca, le parole di riconciliazione nazionale dopo l'ennesimo episodio di violenza che coinvolge la comunità afroamericana. Un presidente che alla condanna ferma e inevitabile delle violenze e dei saccheggi non sa unire la comprensione per chi invece protesta pacificamente. La nostra America è stata, è e sarà quella che tornerà a essere un punto di riferimento per chi in tutto il mondo si batte per la propria libertà e la democrazia nel suo paese". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev