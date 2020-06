(Agenzia Vista) Roma, 02 giugno 2020 Coronavirus, Zingaretti: "Da domani si volta pagina ma teniamo guardia alta" "Oggi nel Lazio solo 5 nuovi casi positivi al Covid. Dato più basso dall'inizio del lockdown. Non ci ha regalato niente nessuno, le misure di contenimento hanno funzionato. Grazie all'impegno di tutti. Da domani si volta pagina ma teniamo alta la guardia. Rispettiamo le regole e insieme riaccendiamo l'economia, per riprendere la vita, i consumi e la produzione. Abbiamo superato una fase: prepariamoci a combattere per vincerne un’altra". lio ha detto il presidente della Regione Lazio e Segreario del Pd, Nicola Zingaretti. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev