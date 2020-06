(Agenzia Vista) Washington, 02 giugno 2020 Trump: "Basta proteste, schiero l'esercito" "Legge e ordine: se non lo garantiscono governatori e sindaci, ci penserò io mobilitando l’esercito federale. Dobbiamo garantire giustizia per l’uccisione di George Floyd, ma non possiamo lasciare il Paese in balia di una massa violenta. La sommossa deve finire. Queste non sono più proteste: questi sono atti di terrorismo. Sconfiggeremo i gruppi “antifa” che istigano alla violenza. L’America è basata sullo stato di diritto: è questa la chiave della nostra prosperità". Il discorso del presidente degli Stati Uniti alla nazione, dal giardino della Casa Bianca. / The White House Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev