(Agenzia Vista) Bologna, 01 giugno 2020 Fase 3, riapre la Torre degli Asinelli a Bologna, le immagini Fase 3, la Torre degli Asinelli riapre al pubblico dopo tre mesi di chiusura. Insieme alla Torre riapriranno anche l'ufficio informativo Bologna Welcome di Piazza Maggiore e lo spazio eXtraBo, interamente dedicato al verde di Bologna e dintorni. La Torre riapre tutti i giorni dalle 10 alle 18, con accessi contingentati e obbligo di mascherina per tutti, eccetto i bambini sotto i 6 anni. L'ingresso può avvenire solo su prenotazione e il biglietto si può acquistare anticipatamente sempre all'ufficio informazioni Bologna Welcome oppure online sul sito bolognawelcome.com. Courtesy Ètv Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev