(Agenzia Vista) Bologna, 01 giugno 2020 Tamponamento in A14, autoarticolato perde il suo carico sull'asfalto L'intero carico di un autoarticolato che trasportava mattoni è finito in mezzo alla carreggiata Sud della A14, fra Castel San Pietro e Imola, in seguito a un incidente che nel primo pomeriggio ha provocato due feriti. Si è trattato di un tamponamento, tra il tir che trasportava mattoni e un furgone, che dopo l'urto è finito fuori strada. A restare feriti sono stati gli occupanti di quest'ultimo mezzo, entrambi soccorsi dal 118 con l'elicottero e portati in ospedale. Per recuperarli è stato necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco, che hanno anche messo in sicurezza lo scenario dopo l'incidente, che ha bloccato per diversi minuti l'autostrada. Sul posto anche la Polizia Stradale. Courtesy Ètv Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev