(Agenzia Vista) Roma, 01 giugno 2020 Riapre il Colosseo, Tanese (Asl Roma 1) collaborazione tra istituzioni per garantire sicurezza Il Colosseo riapre ai visitatori dopo la chiusura per l'emergenza Coronavirus. Adottate misure di sicurezza con il termoscanner all'ingresso e una postazione mobile della Asl per il monitoraggio di casi sospetti. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev