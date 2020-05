SpaceX, gli astronauti della Crew Dragon salgono a bordo della Stazione Spaziale

Cuomo: "Non si tratta di Floyd, razzismo è endemico in questa nazione e siamo tutti ipocriti"

(Agenzia Vista) New York, 31 maggio 2020 Cuomo: "Non si tratta di Floyd, razzismo è endemico in questa nazione e siamo tutti ipocriti" Il Governatore dello stato di New York commenta gli ultimi episodi di violenza scaturiti dopo la morte di George Floyd. Fonte Facebook Governor Andrew Cuomo Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev