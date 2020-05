Sala: "Da lunedì riapriamo le piscine a Milano"

Spazio, secondo tentativo di lancio per la navetta Crew Dragon

Cape Canaveral, 30 mag. (askanews) - Nuovo tentativo di lancio nella serata di sabato 30 maggio 2020, per la navetta spaziale Crew Dragon di SpaceX del patron di Tesla, Elon Musk. Si tratta della prima missione interamente americana in grado di portare in orbita un equipaggio umano dal territorio statunitense dal 2011, data di pensionamento degli Space Shuttle. Se il meteo sarà clemente, alle 21....