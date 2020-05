(Agenzia Vista) Milano, 28 maggio 2020 Sala ricorda Tobagi: "Tutti noi milanesi dobbiamo sentrici come lui" Il sindaco di Milano Beppe Sala nel suo video messaggio quotidiano da Palazzo Marino ai cittadini: "Tutti noi milanesi dobbiamo alle volte sentirci un po' Walter Tobagi. Non avremo le sue capacità, ma nel nostro piccolo dobbiamo sentirci capaci di trarre insegnamento da questi modelli e capaci di spenderci per difendere i nostri valori". / Facebook Beppe Sala Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev