(Agenzia Vista) Florida, 27 maggio 2020 SpaceX, gli astronauti della Nasa salutano i familiari prima del lancio in orbita Mancano pochi minuti per il lancio in orbita degli astronauti della Nasa Doug Hurley e Bob Behnken a bordo della nuovissima capsula Dragon SpaceX di Elon Musk. Il decollo avverrà dal Kennedy Space Center a Cape Canaveral, in Florida / youtube Nasa Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev