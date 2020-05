(Agenzia Vista) New York, 26 maggio 2020 Riapre la Borsa a New York, Cuomo suona la campanella di Wall Street Riapre la Borsa di New York dopo oltre due mesi di chiusura. A dare il via alle contrattazioni è stato il Governatore di New York Andrew Cuomo che ha suonato la celebre campanella, accanto alle sue figlie. Fonte New York State Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev