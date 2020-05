(Agenzia Vista) Trento, 26 maggio 2020 A Trento smantellata banda dedita al furto di capi griffati per un valore di 130.000 euro La Polizia di Stato di Trento, in collaborazione con la polizia rumena, e coordinata dalla Procura della Repubblica del capoluogo trentino, ha arrestato 7 soggetti, di cui quattro domiciliati in Romania e destinatari di mandato di arresto europeo, tutti originari di diverse località della stessa Romania, perché appartenenti ad una banda specializzata in furti nel nord Italia. / Polizia di Stato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev