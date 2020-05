(Agenzia Vista) Milano, 18 maggio 2020 F. Sala: "Complimenti per come si sono comportati i cittadini lombardi" Il vice presidente della Regione Lombardia Fabrizio Sala durante la conferenza stampa video: "Complimenti per come si sono comportati oggi i cittadini lombardi, almeno la stragrande maggioranza: non abbiamo avuto infatti particolari congestioni né nel trasporto pubblico, né nel traffico veicolare". Fonte Lnews Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev