Viaggio attraverso la musica e gli strumenti della Banda Musicale della Marina Militare

Fase 2 per i bar, torna la consumazione al tavolo. Un barista: “Proviamo a ripartire”

(Agenzia Vista) Roma, 18 maggio 2020 Fase 2 per i bar, torna la consumazione al tavolo. Un barista: “Proviamo a ripartire” I bar della Capitale possono finalmente permettere la consumazione al tavolo ai clienti. Le nuove normative obbligano alla distanza di un metro tra i clienti in fila e a predisporre entrate ed uscite differenziate nel locale. Ecco le parole del barista del Passion Cafè su via ...