Totti e Ilary Blasi, passeggiata per il centro di Roma con la mascherina. Nessuno li riconosce

Ex Ilva, a Genova operai in corteo contro la cig per Covid

Genova, 18 mag. (askanews) - "I lavoratori non sono una merce, non siamo schiavi di Mittal". Scandendo questo e altri slogan a Genova circa 500 operai dello stabilimento ex Ilva di Cornigliano sono scesi in piazza questa mattina nonostante il divieto di cortei previsto dal nuovo Dpcm. I lavoratori sono in sciopero da venerdì scorso contro la decisione dell'azienda di prorogare e allargare la ...