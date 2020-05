Bandiera arcobaleno al Parlamento Ue di Strasburgo per la Giornata internazionale contro l'omofobia

Fratoianni (Leu): "Ripartenza buona notizia ma procedere con grande cautela"

(Agenzia Vista) Roma, 17 maggio 2020 Fratoianni (Leu): "Ripartenza buona notizia ma procedere con grande cautela" “La ripartenza è sicuramente una buona notizia per il Paese, per la sua economia, perfino per le nostre relazioni sociali, ma è necessario procedere con grande prudenza, rispettare fino in fondo i protocolli di sicurezza, avere attenzione per i propri comportamenti.” Lo afferma il ...