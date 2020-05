(Agenzia Vista) Roma, 14 maggio 2020 Covid, Speranza nuova ondata e' possibile, per questo difendiamo SSN "Lo dicono gli scienziati che è possibile nei prossimi mesi una nuova ondata dell'epidemia. Per questo lavoriamo per difendere e rafforzare il Sistema Sanitario Nazionale" così il Ministro della Salute Roberto Speranza in un'intervista all'Agenzia Vista. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev