(Agenzia Vista) Londra, 14 maggio 2020 Il debutto di Keir Starmer, il nuovo leader laburista al Parlamento britannico Il nuovo leader laburista Keir Starmer, avvocato ed ex procuratore generale d’Inghilterra, affronta in un botta e risposta il premier conservatore Boris Johnson. Al centro del dibattito la gestione dell'emergenza coronavirus e in particolare l'elevato numero di decessi nelle case di riposo britanniche. / Uk Parliament Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev