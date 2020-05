Migranti, Johansson (Affari Interni Ue): "Sanatoria in agricoltura buona decisione"

(Agenzia Vista) Bruxelles, 13 maggio 2020 Migranti, Johansson (Affari Interni Ue): "Sanatoria in agricoltura sarebbe buona decisione" "Naturalmente è una decisione nazionale e deve decidere l’Italia, ma da quello che vedo penso che sia un bene quando si trovano soluzioni pragmatiche a situazioni davvero difficili come quella che stiamo fronteggiando adesso e nel settore dell’agricoltura ad esempio, mancano i lavoratori stagionali ad esempio sarebbe una buona decisione.” Ha commentato così la commissaria Ue agli Affari interni, Ylva Johansson, il provvedimento italiano per i lavoratori migranti contenuto nel 'decreto Rilancio’. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev