Conte: "Speculare su Silvia Romano? Ripercorriamo sua esperienza"

CALCIO

Perugia, via ai test sierologici per giocatori e staff tecnico. Dragomir e Kouan si allenano nel parco

Dopo l'accordo sul taglio degli stipendi (clicca qui) e la prevista apertura del Curi il 18 maggio per gli allenamenti individuali, giovedì 14 maggio i calciatori del Perugia e lo staff tecnico si ritroveranno per un altro passo in avanti verso la ripresa delle attività, anche se resta alta l'incertezza sulla ripresa del campionato. Infatti è previsto "il primo screen sierologico per i calciatori ...