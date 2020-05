(Agenzia Vista) Roma, 13 maggio 2020 Speranza: "Scienziati parlano di seconda ondata virus, dobbiamo essere pronti" La conferenza stampa a Palazzo Chigi al termine del Consiglio dei ministri. Il ministro della Salute Roberto Speranza: "Sono molto soddisfatto dello sforzo per rafforzare il servizio sanitario nazionale. Vengono stanziati 3 miliardi 250 milioni di euro, una cifra molto più alta di quella che lo Stato investiva in un anno. Invece in un colpo solo ci sono risorse molto importanti". / Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev