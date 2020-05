(Agenzia Vista) Roma, 13 maggio 2020 Gualtieri: "Il più grande stanziamento mai fatto per Università e Ricerca" La conferenza stampa a Palazzo Chigi al termine del Consiglio dei ministri. Il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri: "E' stato un lavoro intenso, abbiamo approvato un decreto imponente sia per le risorse sia per gli indirizzi, da una lato sosteniamo famiglie e imprese, dall'altro mettiamo le basi per la ripresa dell'economia". / Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev