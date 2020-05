(Agenzia Vista) Roma, 13 maggio 2020 Raggi al via sanificazione delle Chiese con l'ausilio dell'esercito e di Ama Iniziano le operazioni di sanificazione delle Chiese di Roma, in vista della ripresa delle messe. L'intervento è svolto con l'ausilio dell'esercito e di Ama. "Da oggi iniziano gli interventi di sanificazione all'interno delle parrocchie. Su richiesta del vicariato abbiamo risposto immediatamente con l'aiuto dell'esercito e di Ama. Intervento importante in vista della ripresa delle messe" così la sindaca di Roma Virginia Raggi a margine del sopralluogo presso la parrocchia di San Giovanni Bosco. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev