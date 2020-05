(Agenzia Vista) Bruxelles, 08 maggio 2020 Michel: "Nuovo piano Mashall? Chiamiamolo piano De Gasperi" "Serve una rotta concreta: è il senso del piano di rilancio che stiamo mettendo in opera. Abbiamo parlato di un nuovo piano Marshall ma perché non chiamarlo piano De Gasperi? Lancio qui la proposta. Lo svilupperemo con tutte le istituzioni europee e i 27 stati membri". COsì il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, intervenendo a 'The State of the Union'. / Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev