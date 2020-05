(Agenzia Vista) Roma, 07 maggio 2020 Coronavirus, Dadone: "PA ha reagito bene, non ci sono state disfunzioni nei servizi" "Sta andando abbastanza bene. Ricordo che la fase 2 l'abbiamo voluta anche per esigenze economiche, ma non siamo del tutto fuori dal pericolo. La Pubblica Amministrazione ha reagito positivamente, con il lavoro agile a distanza. Abbiamo dato una buona immagine, reagendo anche di fronte a dei problemi che ci sono e rimandano, come la mancanza di una diffusione uniforme di internet. Disfunzioni dei servizi non ci sono stati. Ho chiesto ora di continuare con il lavoro agile, prevedendo dei piccoli ingressi negli uffici. Dobbiamo essere una costola per il Paese per rialzarci in questa fase difficile" così il Ministro della Pubblica Amministrazione Fabiana Dadone in un'intervista esclusiva all'Agenzia Vista. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev