(Agenzia Vista) Torino, 06 maggio 2020 Il tutorial dell'Appendino sulle mascherine: "Ecco come si usano" Il video messaggio della sindaca di Torino Chiara Appendino: "Da giovedì a Torino partirà la distribuzione di circa 350mila mascherine in tessuto ai cittadini. Usare correttamente la mascherina, lavarsi le mani di frequente, mantenere il distanziamento interpersonale sono misure fondamentali per fronteggiare l’emergenza sanitaria che non è assolutamente finita". / Facebook Chiara Appendino Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev