(Agenzia Vista) Venezia, 05 maggio 2020 Brugnaro (Sind. Venezia): "Si facciano indebitare i Comuni, ci pensiamo noi a salvare i cittadini" "Se non hanno i soldi ci facciano indebitare." Lo ha detto il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, intervenendo alla trasmissione CentoCittà su Radio1 Rai. "Siccome adesso è vietato fare mutui per la spesa corrente facciamo - ha spiegato - in via eccezionale, facciamo un voto parlamentare trasversale e diamo ai comuni" temporaneamente la possibilità di fare debito che verrà pagato nei prossimi 40 anni "ci pensiamo noi a salvare i cittadini" ha concluso il sindaco. Foacebook/Luigi Brugnaro Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev