Sinkevicius (Commissario Ue Ambiente): "Green deal per ricostruire economia dopo crisi"

(Agenzia Vista) Bruxelles, 05 maggio 2020 Sinkevicius: "Green deal per ricostruire economia dopo la crisi" "Il Green Deal è la nostra strategia di crescita a lungo termine, fino al 2050 per decarbonizzare l’economia, per avere lavoro sostenibile e per alleggerire la pressione sull’ambiente. Credo che questo ci dia un’opportunità unica per ricostruire l’economia con un passo avanti. Credo che con tutte le iniezioni di soldi pubblici, che saranno enormi, la restaurazione dello status quo e tornare indietro sarebbe l’errore più grande che potremmo fare. Dobbiamo fare un passo avanti, anzi più di uno, e concentrarci davvero sul cambiamento climatico, su lavori sostenibili, sul rinnovamento, sui benefici che saranno sentiti dai nostri cittadini ma che ci permetteranno anche si raggiungere il nostro obiettivo sul clima risolvendo un’enorme emergenza." Così il commissario Ue per l’ambiente e gli oceani, Virginijus Sinkevičius, nel corso di un’intervista esclusiva all’Agenzia Vista Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev