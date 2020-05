(Agenzia Vista) Roma, 05 maggio 2020 Pantheon, torna alla luce la pavimentazione di epoca imperiale. L'archeologa: “Un’emozione speciale” Le indagini archeologiche seguite all’apertura di una buca in Piazza della Rotonda di fronte al Pantheon hanno riportato alla luce l’antica pavimentazione di epoca imperiale. Le sette lastre di travertino, che si trovano a una quota di circa 2,30 / 2,70 metri sotto il piano stradale con dimensioni di circa 80 per 90 centimetri per uno spessore di 30 centimetri, sono state ritrovate una prima volta negli anni ‘90 del secolo scorso in occasione della costruzione di una galleria di sottoservizi (polifera), e lo scavo venne rilevato e documentato. Intervista a Marta Baumgartner, archeologa della Soprintendenza Speciale di Roma Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev