Riapre il parco della Biodiversità di Catanzaro Lido, controlli e gente sul lungomare

(Agenzia Vista) Catanzaro, 04 maggio 2020 Riapre il parco della Biodiversità di Catanzaro Lido, gente sul lungomare e controlli di Carabinieri e Polizia Locale Ha riaperto i battenti, dopo quasi 70 giorni di chiusura, il parco della Biodiversità di Catanzaro Lido: questa mattina, infatti, il polmone verde ha riaccolto i cittadini – tra chi era in sella alla bicicletta, chi faceva footing, chi una passeggiata, e chi era con gli amici a quattro zampe. Anche il lungomare ha ri-accolto la comunità catanzarese che, con molta diligenza, è ritornata in questa zona. Presenti anche Carabinieri e Polizia Locale per i controlli in strada. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev