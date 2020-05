(Agenzia Vista) Roma, 04 maggio 2020 Pochi passeggeri sugli autobus a Roma, tutti con le mascherine e a distanza di sicurezza Gli autobus di Roma rimangono ancora semivuoti per l’avvio della fase 2. Sui mezzi di trasporto alcuni cartelli indicano i posti in cui è possibile sedersi per mantenere la distanza sociale. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev