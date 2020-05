(Agenzia Vista) Crotone, 04 maggio 2020 Fase 2 Covid, la protesta dei commercianti a Crotone I commercianti di Crotone hanno deciso di scendere in piazza a manifestare: questa mattina, infatti, hanno portato simbolicamente le chiavi delle loro attività davanti all'ingresso del palazzo comunale in segno di protesta. Gli stessi non riescono a rialzare le saracinesche delle loro attività a causa dello stop forzato in questi ultimi due mesi dovuto all'emergenza Coronavirus. Finanziamenti a fondo perduto e suolo pubblico allargato: sono queste le richieste che i commercianti rivolgono alle istituzioni. / courtesy Video Calabria Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev