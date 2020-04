(Agenzia Vista) Strasburgo, 30 aprile 2020 Coronavirus, la mensa del Parlamento Ue sforna pasti per i bisognosi Nonostante non ci siano più plenarie da tempo, a causa dell'emergenza coronavirus, una parte del Parlamento europeo a Strasburgo è rimasta attiva: in cucina si continuano a preparare pasti per le persone più bisognose della città / fonte Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev