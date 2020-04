(Agenzia Vista) Roma, 29 aprile 2020 Special Olympics Online, Casellati agli atleti: "Neanche l'epidemia vi ha fermati, in bocca al lupo" "E’ davvero bello essere con voi ancora una volta. Ricordo la passione e l’entusiasmo che mi avete trasmesso quando ci siamo incontrati lo scorso anno qui in Senato prima della vostra partenza per i Mondiali di Abu Dhabi. Mi fa sempre compagnia la vostra bandiera. Devo dire che vi ho portato fortuna e vi ringrazio per le tante emozioni che ci avete regalato con i vostri successi. Con la stessa energia e lo stesso impegno state affrontando anche questa prova. Forse ancora più difficile. Neanche l’epidemia vi ha fermato. Anzi, rimanere a casa ha liberato la vostra creatività; avete inventato nuovi modi di allenarvi. Avete dimostrato che la voglia di sport non si ferma. Che la passione non si ferma. Avete insegnato che, con l'impegno, la volontà e la forza dei vostri ideali, nulla è precluso. Avete regalato, con il progetto "muoviamoci insieme", la grande opportunità di praticare lo sport anche a distanza. Originalità, creatività e impegno sono la chiave del vostro successo e siete per tutti noi un meraviglioso esempio di vita. Voglio salutarvi condividendo con ciascuno di voi il giuramento dell'atleta di Special Olympics: "Che io possa vincere, ma se non riuscissi, che io possa tentare con tutte le mie forze!". Grazie di cuore e in bocca al lupo per le vostre gare!" Così il presidente del Senato, Elisabetta Casellati, in un videomessaggio. Fonte/Senato Web Tv Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev