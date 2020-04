(Agenzia Vista) Lombardia, 29 aprile 2020 Carluccio (Medico CRI): “Quando lavori con pazienti covid metti in conto di poter essere contagiato” “Quando lavori con pazienti covid metti in conto di poter essere contagiato” queste le parole di Valerio Carluccio, medico volontario a Bergamo per la Croce Rossa, in un’intervista per l’agenzia Vista. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev