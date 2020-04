(Agenzia Vista) Cremona, 29 aprile 2020 Conte: "Ristoro economico per province più colpite" "C'è sicuramente la determinazione da parte del governo di offrire particolare ristoro e sostegno economico alle Province più colpite, quelle lombarde e Piacenza, quindi anche Cremona. Non mi fate dire l'entità di questo gesto particolare del governo, di questo intervento finanziario, siamo ancora in fase di studio delle misure ma ci sarà attenzione dedicata". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, al termine dell'incontro in prefettura a Cremona. / Fonte Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev