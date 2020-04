(Agenzia Vista) Roma, 28 aprile 2020 Gualtieri: "Per ripresa 6 miliardi l'anno di investimenti fino al 2031" "Per stimolare la crescita agiremo anche attraverso la previsione di specifici incentivi destinando parte delle maggiori risorse chieste per il 2021 e per gli anni successivi, circa 6 miliardi l'anno fino al 2031, a sostegno degli investimenti". Così il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri in audizione sul Def. /Fonte Camera web tv Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev