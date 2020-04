(Agenzia Vista) Roma, 28 aprile 2020 Fase 2, Arcuri: "Su prezzo mascherine sentenze da liberisti da divano" "Avrei tanta voglia di parlare dalla trincea in cui da 40 giorni mi trovo con il dottor Borrelli e i nostri collaboratori, di parlare dei liberisti che emettono sentenze quotidiane da un divano con un cocktail in mano. Ma non lo farò, il mio dovere è lavorare". Così il Commissario all'emergenza Domenico Arcuri, in conferenza stampa. /Fonte Invitalia Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev