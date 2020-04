(Agenzia Vista) Roma, 28 aprile 2020 Coronavirus, Arcuri: "Non ci si può illudere di uscire da lockdown sottovalutando rischi" "Non si può attendere il rischio zero per uscire dal lockdown ma non ci si può illudere di sottovalutare i rischi. I fatti valgono più dei desideri". Così il Commissario all'emergenza Domenico Arcuri, in conferenza stampa /Fonte Invitalia Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev