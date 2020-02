(Agenzia Vista) Roma, 22 febbraio 2020 Coronavirus, Ambasciata Cinese: “Grazie allo Spallanzani per le cure ai nostri connazionali” Migliorano le condizioni dei pazienti ricoverati allo Spallanzani. L’uomo cinese e l’italiano proveniente dalla Cecchignola sono negativi al virus. Intanto sono due le vittime italiane decedute per il Coronavirus. “Grazie allo Spallanzani per le cure ai nostri connazionali” così il portavoce dell’ambasciata cinese in Italia Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev